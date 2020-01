Sanremo 2020, Mirko Matteucci inviato di RaiPlay

Di Massimo Galanto venerdì 31 gennaio 2020

Il tassinaro romano torna, ma rinuncia a Missouri4 e al taxi. Ecco le sue parole

"Sono diventato l’inviato ufficiale di Rai Play. Avrò una mia striscia quotidiana, intitolata Le storie di Mirko. E Sanremo sarà solo il primo di tanti appuntamenti che seguirò col mio programma sulla piattaforma". Ad annunciarlo è Mirko Matteucci al quotidiano Il Messaggero. Il tassinaro romano, infatti, qualche giorno fa aveva lanciato via social alcuni video nei quali annunciava il suo ritorno e si mostrava di fronte al teatro Ariston di Sanremo.

Lanciato nel mondo della televisione da Propaganda Live (e prima da Gazebo), Matteucci ha sottolineato che il suo ritorno in pubblico sarà nel segno della cesura con il passato, a cominciare dal nome d'arte:

Missouri 4 ormai è storia, roba antica. Andiamo avanti. Mirko Matteucci torna Mirko e basta.

Il barbuto Matteucci non ha fornito particolari spiegazioni sul motivo dell'improvviso addio al programma di La7 condotto da Diego Bianchi in arte Zoro, ma si è limitato a dire di essersi concesso un "periodo sabbatico, come dicono gli intellettuali" durante il quale ha abbandonato definitivamente anche il taxi:

Mi sono preso un’aspettativa. È un lavoro che ho fatto con passione, ma c’è un tempo per tutto. E sento che è arrivato il momento di cambiare.

A reclutarlo su RaiPlay, secondo quanto riferisce Il Messaggero, è stata direttamente Elena Capparelli, dal maggio 2019 alla guida della piattaforma digital della tv pubblica.