La pupa e il secchione e viceversa, quarta puntata di martedì 28 gennaio 2020: anticipazioni e ospiti

Di Ivan Buratti martedì 28 gennaio 2020

Anticipazioni e ospiti della quarta puntata del docu-reality di Italia 1

Martedì 28 gennaio, in prima serata su Italia 1, torna l'appuntamento con La Pupa e il Secchione e viceversa. Quarta puntata, che vede nuovamente al timone Paolo Ruffini con la sua fedele compagna di avventura, Francesca Cipriani. Tra gli ospiti che animeranno la vita delle coppie e faranno da giudici alle prove, Alba Parietti, Roberto Giacobbo e la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona.

Cosa succederà durante la quarta puntata de La pupa e il secchione e viceversa? Le coppie paiono ormai stabili, nonostante nella Villa qualcuno non riesca proprio a digerire le evoluzioni di certi legami. Il più nervoso è Mazzoni, che non vede di buon occhio il rapporto sempre più stretto fra Angelica e il nuovo pupo Marco, sempre più distante dalla secchiona Maestri. Anche questa settimana, i concorrenti saranno chiamati a partecipare ad alcune sfide, valide per la loro rimanenza in gioco:





Prova Trap : con l'aiuto di Mark The Hammer, musicista noto su YouTube, le coppie dovranno realizzare il testo di un brano trap, che dovranno poi cantare;

Prova Turistica : i concorrenti avranno il compito di fare da ciceroni, tra le strade di Roma a turisti provenienti da tutto il mondo, sotto gli occhi vigili del divulgatore e ricercatore Roberto Giacobbo;

Prova Twerk : tutti a lezione di twerking dalla fitness influencer Roberta Carluccio, in arte RoberryC, per scoprire tutti i segreti del ballo che fa scuotere le natiche di mezzo mondo;

Prova Stiro : la Marchesa Daniela del Secco d'Aragona osserverà attentamente come secchione e secchioni si destreggeranno tra ferri da stiro e panni freschi di lavatrice;

Bagno di cultura: la prova finale, che decreterà quale coppia dovrà abbandonare il programma, sarà valutata dall'opinionista Alba Parietti.



La pupa e il secchione e viceversa, social e come rivedere la puntata

La Pupa e il Secchione e viceversa è anche social. Per commentare la puntata con le community di Twitter, Facebook ed Instagram, l'hashtag da allegare ai propri interventi è #lapupaeilsecchione. Per rivedere la puntata di martedì 28 gennaio 2020 e tutte le altre della stagione corrente, è necessario iscriversi ai servizi di Mediaset Play, piattaforma multimediale gratuita per la visione (in diretta e on demand) dei contenuti dell'azienda.

Su Mediaset Play, inoltre, è disponibile l’intervento di Vittorio Sgarbi non incluso nella prima puntata del 7 gennaio 2020, in ottemperanza al regolamento sulla par condicio, in quanto il critico d’arte era candidato alle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Inoltre, sempre sullo stesso portale, mezz'ora prima della puntata su Italia 1, va in onda Adoro! La Pupa e il Secchione e viceversa, il talk show esclusivo di Mediaset Play, condotto da Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, appendice del docu-reality.