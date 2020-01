Amici 19, puntata 25 gennaio 2020: anticipazioni e diretta

Di Massimo Galanto sabato 25 gennaio 2020

Lo speciale di sabato 25 gennaio 2020 del talent show di Maria De Filippi

Oggi, sabato 25 gennaio, alle ore 14.10 su Canale 5, Maria De Filippi conduce un nuovo speciale di Amici 19. TvBlog lo seguirà in liveblogging.

Per i 16 talenti in gara (Nyv, Gaia, Jacopo, Devil Angelo, Francesco, Giulia, Martina, Stefano, Skioffi e Francesca per il canto e Talisa, Federico, Ayoub, Valentin, Javier e Karina per il ballo) partono i temuti esami di ammissione per conquistare la maglia verde ed accedere alla fase serale del programma.

Chi di loro riuscirà a conquistare la maglia verde?

Il programma, ideato e condotto da Maria De Filippi, è scritto con Mauro Monaco e Fabio Pastrello. Produttore esecutivo Claudia Ciaramella di Fascino P.g.t.. Alla regia Andrea Vicario.