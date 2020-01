Dritto e rovescio...e oltre, su Rete 4 la realtà supera la parodia di Pantani

Di Massimo Falcioni venerdì 24 gennaio 2020

Dritto e rovescio isola gli ultimi minuti di trasmissione sotto la denominazione 'Dritto e rovescio...oltre'. Immediato l'accostamento alla parodia di Ubaldo Pantani a Quelli che il calcio

Un caso? Una meravigliosa coincidenza? Oppure l’ennesima prova di come la realtà superi sempre più spesso la fantasia? A Dritto e rovescio viene scorporato l’ultimo blocco di trasmissione e la denominazione scelta è tutta un programma: Dritto e rovescio…e oltre.

A qualcuno saranno fischiate le orecchie, visto che da mesi a Quelli che il calcio Ubaldo Pantani porta avanti una esilarante parodia di Mario Giordano sotto il marchio di Fuori dal coro…oltre.

Sì, Del Debbio non è Giordano, ma è pur sempre un’altra storica ‘vittima’ del comico toscano che quest’anno ha alternato le caricature dei due giornalisti (ritenuti filo-sovranisti) nelle sue comparsate domenicali.

Se il riferimento fosse voluto o meno non è dato saperlo, tuttavia l’accostamento è parso a molti spettatori inevitabile.

Dritto e rovescio ha in questo modo isolato gli ultimi quindici minuti di trasmissione andati in onda dopo l’ultima pausa pubblicitaria. Un inedito in questa stagione.