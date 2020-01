Chi vuol essere milionario, anticipazioni e diretta di mercoledì 22 gennaio 2020

Di Ivan Buratti mercoledì 22 gennaio 2020

A vent'anni dalla prima edizione, il quiz con Gerry Scotti torna in onda su Canale 5

A un anno di distanza dagli appuntamenti speciali, Chi vuol essere milionario? torna su Canale 5 e in diretta su Mediaset Play, guidato nuovamente da Gerry Scotti. La prima puntata della nuova stagione del quiz sarà trasmessa stasera, mercoledì 22 gennaio 2020, dalle ore 21.20, e Tvblog la seguirà in live-blogging; a seguire, la consueta recensione.

La nuova edizione di Chi vuol essere milionario?, nato dall'originale format britannico Who Wants to Be a Millionaire? del 1998, conta sette puntate, previste per la messa in onda ogni mercoledì. In ogni appuntamento, i concorrenti scelti nei casting tenteranno singolarmente la scalata al milione, composta da quindici domande che spaziano dallo sport alla storia, dalla geografia alla scienza, dall'arte alla politica. "Only the brave", come ripete il conduttore, riuscirà a non farsi travolgere dalla tensione e ad aggiudicarsi un ricco montepremi. Tra le novità della quattordicesima edizione del quiz, l'aiuto "Switch", che sostituisce il "Chiedilo al pubblico" e consiste nella possibilità di cambiare una domanda qualora non se ne sappia la risposta; tornano, invece, l'emblematico "50 e 50", il "Chiedilo al tuo esperto in studio" e il "Chiedilo a Gerry", il suggerimento fornito da Scotti introdotto nella passata stagione.

La messa in onda della nuova edizione di Chi vuol essere milionario? coincide con il ventesimo anniversario del quiz in Italia, approdato sulle frequenze dell'Ammiraglia Mediaset nel 2000. Che i festeggiamenti a cifra tonda possano essere di buon auspicio per una nuova vincita milionaria? In diciannove anni di trasmissione, solo tre concorrenti sono riusciti a rispondere con successo all'ultima domanda, assicurandosi il montepremi più alto: nel 2001 Francesca Cinelli (con una domanda su Albert King), nel 2004 Davide Pavesi, nel 2011 Michela De Paoli (recentemente tornata in televisione per raccontare le difficoltà economiche in cui versa a causa di alcuni sfortunati investimenti).

“Chi vuol essere Milionario?” è prodotto da RTI con WAVY. L'hashtag per commentare la trasmissione sui social e cercare le risposte insieme agli altri utenti è #chivuolesseremilionario.