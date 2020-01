Il Cantante Mascherato, diretta venerdì 17 gennaio: anticipazioni e indizi

Il Cantante Mascherato, la seconda puntata di venerdì 17 gennaio su Rai 1: anticipazioni e indizi sui concorrenti

Chi c'è sotto la maschera? Torneremo a chiedercelo stasera, venerdì 17 gennaio 2020, a partire dalle 21.30, durante la seconda puntata de Il Cantante Mascherato, il nuovo talent show di Rai 1 prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy. Milly Carlucci al timone del venerdì sera dell'Ammiraglia Rai, con una giuria tutta da scoprire: Ilenia Pastorelli, Guillermo Mariotto, Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Toccherà a loro, insieme al pubblico da casa con il televoto e con i like su Instagram, decretare quali dei rimanenti sette concorrenti accederanno alla terza puntata.

Durante la puntata, tra una performance e l'altra dei concorrenti, i cinque giurati avranno il compito di indagare sulle identità dei cantanti mascherati, cercando di individuare insieme al pubblico chi possa celarsi sotto ai maestosi costumi. Le sette maschere rimaste in gara sono il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l'Angelo, il Barboncino e il Pavone. Nella puntata d'esordio de Il Cantante Mascherato, è stato eliminato l'Unicorno, sotto la cui criniera si celava la voce squillante di Orietta Berti, alle prese con brani di Loredana Bertè e Gianna Nannini. A Vieni da me, tuttavia, l'usignolo di Cavriago ha rivelato che sarà ospite della seconda puntata per cantare alcuni dei brani con cui si sarebbe esibita nelle puntate successive.

Al termine delle esibizioni, il cantante mascherato più votato sul profilo Instagram del programma e i prescelti dalla giuria verranno direttamente promossi alla puntata successiva, la terza delle quattro previste. I due rimasti si sfideranno nel duello finale, in cui solo il pubblico al televoto avrà potere decisionale. Il cantante mascherato eliminato si spoglierà della maschera e rivelerà la propria identità.



Il Cantante Mascherato, gli indizi delle maschere

Milly Carlucci ha diffuso alcuni indizi che valgono per l'intero gruppo di concorrenti, nomi di spessore del mondo dello spettacolo italiano. Complessivamente, gli otto concorrenti vantano: 46 partecipazioni al Festival di Sanremo, 5 vittorie, 250 milioni di dischi venduti, 107 album, 70 programmi condotti, 25 film, 10 libri, concerti in tutto il mondo e migliaia di ore televisive.

Ricapitoliamo, inoltre, gli indizi singoli che ogni maschera ha diffuso nel proprio filmato di presentazione:





Pavone : cerco solo di essere splendente, sono l'esatto opposto della maschera che indosso, grazie a questa maschera ho la mia grande occasione;

Mostro : sono troppo buono e non è sempre un bene, per il mio lavoro ho perso alcuni momenti importanti della vita, ho saputo reinventarmi;

Mastino : occhialuto, m i piace essere piacevolmente sopra le righe, sono sempre stato più alto e grosso degli altri; ho la passione per il buon cibo, il buon vino ma soprattutto mi piace la pizza;

Coniglio : finalmente posso parlare d'amore, quando c'è da lottare non scappo mai, la mia anima è tenera ma dentro di me batte un cuore rock;

Barboncino : nella vita di tutti i giorni ho un approccio molto mascolino, ho lavorato tanto nella vita, ho una grande voglia di mettermi alla prova;

Leone : sono forte, sicuro e determinato, la libertà per me è tutto, il mio tallone d'Achille non l'ho ancora scoperto;

Angelo: pochi mi conoscono veramente per quello che sono, sono meno demonio di quanto tutti non pensino, ciò che penso mi si legge in faccia.



Il Cantante Mascherato, dove vederlo e second screen

Fino alla fine di gennaio, Il Cantante Mascherato andrà in onda ogni venerdì sera, a partire dalle ore 21.30, su Rai 1. È possibile seguire Il Cantante Mascherato, in diretta e in differita, sul portale online RaiPlay. Il Cantante Mascherato è presente sul web con una sezione a parte sul sito di RaiPlay. Sui social, Il Cantante Mascherato è attivo su Facebook e su Instagram, mentre su Twitter è possibile ricevere informazioni e notizie sulla stagione direttamente dall'account della conduttrice, @milly_carlucci.

Il Cantante Mascherato, il programma

