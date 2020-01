Sanremo 2020, la prima gaffe è di Francesca Sofia Novello: "Lo scorso anno ha vinto... Mohamed"

Di Giulio Pasqui giovedì 16 gennaio 2020

E invece ha vinto Mahmood, con Soldi.

Pronti, via ed è subito gaffe. La prima, perdonabile (o forse no), è a cura di Francesca Sofia Novello. Una delle dieci+1 donne di Amadeus per il Festival di Sanremo 2020, intervistata dal Corriere della Sera a margine della conferenza di presentazione, è convinta che la scorsa edizione della kermesse musicale l'abbia vinta... Mohamed. Si sarà confusa, sarà stata l'emozione.

"Segui sempre Sanremo?", le ha chiesto il giornalista. "Sì. Sì, sì, sì", la sua risposta. A domanda, risposta. "Chi ha vinto lo scorso anno, te lo ricordi?". "Mohamed". E Mahmood, che ha trionfato con Soldi, muto.

Ecco cos'altro ha dichiarato Francesca Sofia Novello, celebre come "la fidanzata di Valentino Rossi":

"Allora, ciao a tutti, sono Francesca Sofia Novello, ho 26 anni e faccio la modella. Negli ultimi 2/3 anni mi sto anche affacciando sul mondo social perché come sappiamo è una realtà. Cosa mi ha detto Valentino? Era molto contento, mi appoggia in tutte le mie decisioni, quindi... è contento. Siamo insieme da due anni adesso, ormai è un rapporto stabile, felice, solido".

Amadeus l'ha presentata così alla stampa: "Francesca Sofia Novello è una scommessa personale. Apprezzo la capacità di stare accanto a un grande uomo ma sempre un passo indietro... Poi è simpaticissima ed è una modella apprezzata".