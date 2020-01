Camionisti in trattoria 4, da febbraio su Nove con Misha Sukyas: le prime foto (Esclusiva Blogo)

Di Giorgia Iovane mercoledì 15 gennaio 2020

Camionisti in Trattoria torna su Nove con una nuova guida.

Misha Sukyas è ufficialmente il nuovo conduttore di Camionisti in trattoria: arrivano in esclusiva su TvBlog i primi scatti di scena della quarta stagione, al via a febbraio in prima serata su Nove (DTT, 9). Otto nuove puntate per il format prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia che vedranno lo chef di origine italo-armena girare per l'Italia alla ricerca di nuovi luoghi culto per assaggi fuori porta. Tappe della quarta stagione nuove zone di Piemonte, Friuli, Lombardia, con uno sguardo particolare allaValtellina, Veneto, Campania, Lazio e una doppia puntata in Puglia per esplorare il triangolo Barletta-Andria-Trani e il Salento.

Nessuna missione fuori confine per chef Sukyas, che invece le ossa se l'è fatte proprio lontano dall'Italia: padre armeno, madre italiana e una 'fuga' a Londra appena 18enne per misurarsi con le cucine. Dall'incontro con Antonello Tagliabue, suo 'mentore', ha fatto della cucina e della contaminazione il suo credo: USA, Europa, Caraibi, Africa, Cina, India, ma la carriera fiorisce in Australia e Olanda dove affianca maestri della cucina internazionale come Grant King, Peter Gilmore e Moschik Roth. Rientrato in Italia crea L’Alchimista e Spice bistrò e si fa conoscere anche dalla tv: dopo essere stato sous-chef di Carlo Cracco nella seconda stagione di Hell's Kitchen, affina la sua 'carriera tv solista' su Food Network prima partecipando alla versione italiana di Chopped, quindi diffondendo la propria visione della cucina con Effetto Wow e Comfort food.

Dopo l'addio di Chef Rubio, volato a Gaza in missione umanitaria, Discovery ha quindi puntato su una risorsa già testata, il cui nome alla guida di uno dei format più amati e seguiti del gruppo - prima su DMAX e poi su Nove - circola ormai da qualche mese. La conferma è arrivata con la campagna 'teaser' partita da un paio di giorni su Nove e ora 'l'ufficialità' con le prime foto di scena.

Ora resta da scoprire la data di debutto: la terza stagione andò in onda nel prime time della domenica e se fosse confermato il giorno di trasmissione, si potrebbe pensare a un kick-off domenica 2 febbraio. Ma staremo a vedere le decisioni. Intanto la quarta stagione sarà visibile una settimana prima del debutto tv su Dplay Plus e poi, dopo la messa in onda su Nove (DTT e Tivùsat, 9; Sky, 149), sulla piattaforma free Dolay.