Grande Fratello Vip 2020, Antonio Zequila ha bestemmiato in diretta? (video)

Di Ivan Buratti lunedì 13 gennaio 2020

L'attore e opinionista pare aver pronunciato un'imprecazione, violando il regolamento e rischiando l'espulsione

Siamo alle solite. Non è passata nemmeno una settimana dall'inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip, guidata da Alfonso Signorini, e già qualcuno pare aver violato il regolamento del programma. Ci riferiamo ad Antonio Zequila, che durante la giornata di ieri, in compagnia di alcuni coinquilini, avrebbe esclamato una bestemmia. Nonostante i tentativi di dissimulare l'offesa con più tiepide esclamazioni, forse resosi conto di aver commesso ciò che negli anni passati è costato la squalifica per alcuni concorrenti - da Guido Genovesi a Gianluca Impastato, le imprecazioni sono democratiche per "nip" e celebrità -, Er Mutanda è stato prontamente ripreso da alcuni telespettatori della diretta del reality su Mediaset Extra.

Nel video incriminato, disponibile a questo link, si sente scandire chiaramente la più classica delle bestemmie, quindi il lavoro di analisi audio della produzione del reality dovrebbe essere più semplice e veloce del solito. Antonio Zequila, a pochissimi giorni dall'ingresso nella casa di Cinecittà, è pronto a fare la valigia e a lasciare i propri inquilini per la violazione delle norme del gioco? Maggiori dettagli sul caso, diventato di tendenza sui social, soprattutto su Twitter, potranno emergere durante la puntata in prima serata di mercoledì prossimo, 15 gennaio 2020. Quale sarà la decisione finale degli autori?



Grande Fratello Vip 2020, chi è Antonio Zequila?

Antonio Zequila è uno degli inquilini della casa della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Attore di cinema, fotoromanzi, soap e fiction, viene ricordato principalmente per aver partecipato come opinionista ad alcune celebri trasmissioni Rai e Mediaset, come Buona Domenica e Domenica In, dove nel 2006 giunse quasi alle mani con Adriano Pappalardo, in una delle tele-discussioni rimaste nella storia del piccolo schermo. L'anno prima, nel 2005, "Er Mutanda" ha preso parte alla terza edizione de L'Isola dei Famosi, venendo eliminato all'ottava puntata. Nel 2011 ritenta l'esperienza del reality show su Italia 1 col nuovo Uman - Take Control, ma per vicende legate alla produzione del programma, non è mai entrato in gioco insieme agli altri concorrenti "Picchi".