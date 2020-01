Belli dentro, Belli fuori su La7, Eleonora Pedron al posto di Roberta Capua: anticipazioni (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto lunedì 13 gennaio 2020

Le novità della seconda stagione del programma in onda il sabato mattina su La7

Da sabato prossimo, 18 gennaio, torna su La7 ogni sabato alle 12.00 Belli dentro, Belli fuori, il programma dedicato alla salute ed al benessere. Alla conduzione quest'anno non più la coppia formata da Roberta Capua e Gianluca Mech (che restano alla guida di L'ingrediente perfetto, in onda anch'esso sull'emittente di Urbano Cairo), bensì quella composta da Eleonora Pedron e Margherita De Bac.

Al centro delle puntate ci sarà, come sempre, l’attualità medica e scientifica, con argomenti e ospiti proposti dalla giornalista del Corriere della Sera Margherita De Bac (già presente nella scorsa edizione) per approfondire e capire i temi più discussi, interessanti e controversi legati al mondo della salute e del benessere.

Tra le novità della nuova stagione del programma ideato da Uliveto e Rocchetta e prodotto da Me Production, Blogo è in grado di anticipare le due rubriche dell'ex Miss Italia (fu la vincitrice dell'edizione del 2002): affiancata da nutrizionisti e personal trainer, la Pedron, in ogni puntata, darà consigli su attività fisica e giusta alimentazione.

Per la Pedron, classe 1982, si tratta di una nuova importante occasione professionale, dopo gli ultimi anni vissuti in tv da comprimaria. Tra le sue partecipazioni più recenti c'è Quelli che il calcio su Rai2.