Little Big Italy, terza stagione per il (bel) format con Panella: anticipazioni prima puntata

Di Giorgia Iovane lunedì 13 gennaio 2020

Little Big Italy torna su Nove con 12 nuove puntate tra Nord e Centro-America.

Terza stagione per Little Big Italy, il bel format targato Banijay Italia, che torna questa sera - lunedì 13 gennaio - dalle 21.25 su Nove con Francesco Panella alla conduzione. Un format ben costruito e interessante, che ci porta innanzitutto a conoscere le vite dei tanti expat della porta accanto (contro la retorica della 'fuga dei cervelli') e a scoprire come cambia il gusto della tradizione girando per il mondo. A far da Cicerone sempre Francesco Panella, dai modi familiari, ironici e misurati, soprattutto intelligenti, che ha fatto degli USA la sua seconda patria: dopo aver portato l'Antica Pesa di famiglia da Roma a New York ha da poco aperto Feroce a Manhattan, ma non perde la voglia di girare per il Continente alla ricerca di esperienze di vita e di cucina. Perché ogni racconto è un pezzo di storia sociale e culturale italiana, individuale e collettiva.

Tra i concorrenti che iniziano una nuova vita oltreoceano - per amore, lavoro, avventura, voglia di libertà - e i ristoratori che raccontano il passato e il futuro delle loro attività, spesso ereditate da genitori o nonni, quello di Little Big Italy è soprattutto un viaggio alla scoperta dei nostri connazionali all'estero, con uno sguardo speciale verso quella che un tempo era una meta da non ritorno.

Questa terza stagione annovera 12 nuove puntate da un'ora ciascuna che vedrà Panella in giro tra Hollywood, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Queens, San Diego, Panama, Porto Rico, Santo Domingo, Cartagena, New York, accarezzando megalopoli del Nord America e paradisi del Centro America, cercando in ciascun luogo 'la casa' degli italiani, quel luogo che sentono proprio per i sapori lasciati alle spalle. Ma è anche un bel viaggio nella contaminazione: a far da conflitto non tanto la sfida tra ristoranti ed expat 'testimonial', ma il braccio di ferro tra gusto 'autentico' e la trasformazione del palato, tra italian food e italian sounds, che spesso tradisce ormai anche chi, italiano per origine o provenienza, ha ormai arricchito le proprie radici con altri innesti.



Little Big Italy, il format

Anche quest'anno Francesco Panella si affida agli italiani che vivono all’estero per trovare i ristoranti che meritano il titolo (e il bollino) di 'Little Big Italy'.

In ogni puntata, Panella raggiunge una diversa città (o quartiere che fa metropoli, come Hollywood o Queens) dove incontra tre italiani all’estero, concorrenti della sfida, che lo porteranno a mangiare nel proprio ristorante del cuore, là dove loro ritrovano il sapore di casa.

I tre concorrenti, più Panella, assaggiano tre piatti: uno scelto dall'expat - che solitamente svela il suo palato ai rivali e ai telespettatori -, il piatto forte dello chef e un fuori menù scelto da Francesco. Alla fine di ogni pasto i concorrenti (escluso il 'padrino' del ristorante ospite) daranno un voto, da 1 a 5 gettoni, per ogni piatto; Francesco contribuirà al risultato finale con un voto in più, quello dedicato all’italianità che potrà fare la differenza nella proclamazione del vincitore. In palio per l’expat una bonus card valida un anno per mangiare gratis nel suo ristorante del cuore.

La novità della terza edizione la rubrica Italians love it, una piccola guida fatta dagli expat su cosa fare, vedere o mangiare in città costruita sulle proprie esperienze. Così come Panella si fa guidare dagli expat, così il pubblico può affidarsi a delle proposte fatte da chi vive in città e conosce bene i gusti dei visitatori. Un po' come affidarsi a un amico per conoscere la 'vera' città, al di fuori degli itinerari puramente turistici.



Little Big Italy, come seguirlo in tv e in live streaming

Little Big Italy è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia e va in onda ogni lunedì alle 21.25 sul Nove (DTT, 9). Dopo la messa in onda è disponibile on demand su Dplay, mentre è già in anteprima sul servizio pay Dplay Plus.