Sanremo 2020, Christian de Sica ospite: "Io conduttore? se me lo offrissero..."

Di Marco Salaris domenica 12 gennaio 2020

L'attore e il cast del film "La mia banda suona il pop" ospiti nell'ultima serata dell'8 febbraio 2020.

Si allunga la lista degli ospiti che vedremo sul palco dell'Ariston tra il 4 e l'8 febbraio prossimi per il 70° Festival della canzone italiana di Sanremo. Ai già citati Fiorello, Lewis Capaldi, Roberto Benigni e Tiziano Ferro si aggiunge in primis Christian de Sica, l'attore ha annunciato la sua presenza durante Viva Sanremo, trasmissione condotta da Pino Strabioli su Rai Radio 2.

Ma non è tutto perché con lui (nell'ultima serata dell'8 febbraio) arriveranno Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiario e Paolo Rossi. Il motivo è spiegato dallo stesso de Sica ai microfoni della radio:



Insieme canteremo la canzone che abbiamo inciso per il film di Fausto Brizzi La mia banda suona il pop... quindi parteciperò come cantante.

L'approdo al Festival per l'attore rappresenta un avvicinamento che segue ad una serie di interessanti possibilità che si sono manifestate già da tempo. Infatti...



In passato mi hanno proposto di presentare il Festival, ma prima ero impegnato con le riprese del film Natale sul nilo.

Quindi, facendoci due conti, se Natale sul Nilo essendo uscito nel 2002, per de Sica si è presentata la possibilità di sostituire Pippo Baudo in una delle sue ultime edizioni da lui condotte.



Un'altra volta avevo paura di farlo e ho rifiutato... se me lo offrissero oggi lo farei.

I vertici Rai sono avvertiti per il 2021, sempre se l'ipotesi bis per Amadeus non si materializzerà.