La Gialappa's Band verso il ritorno a Sanremo (Retroscena Blogo)

Di Massimo Falcioni giovedì 9 gennaio 2020

La Gialappa's potrebbe tornare a commentare il Festival di Sanremo in radio. Trattative con Rtl 102.5. L'appuntamento non coprirebbe tutte e cinque le serate

La Gialappa’s Band potrebbe commentare nuovamente il Festival di Sanremo. Sul tavolo non ci sono ancora accordi ufficiali, ma per il trio si starebbe preannunciando un ritorno in radio in occasione della 70esima edizione del Festival, quest’anno condotto da Amadeus.

Carlo Taranto, Marco Santin e Giorgio Gherarducci dovrebbero approdare su Rtl 102.5 con un programma che però non dovrebbe coprire per intero le cinque serate.

Il binomio Gialappa’s-Sanremo venne inaugurato nel 2001 su Radio 2. L’avventura proseguì ininterrottamente negli anni a venire fino al 2009, con la turbolenta interruzione nell’edizione guidata dalla Clerici.

Nel 2011 l’approdo proprio a Rtl, per continuare nel 2012 e 2013 su R101 e nel 2014 ancora a Rtl.

Il rientro in radio dei tre avverrebbe pertanto a distanza di sei anni, intervallati dalla doppia esperienza al Dopo Festival assieme a Nicola Savino nel 2016 e 2017.

La Gialappa’s all’Ariston ha saputo regalare momenti esilaranti e clamorose incursioni. Nel 2001 i Sottotono consegnarono alla Carrà la biancheria intima dell’inviata Flavia Cercato, mentre l’anno successivo furono gli stessi Carlo, Marco e Giorgio a concordare con Fiorello la ‘strizzatina’ a Baudo, poi bissata da Benigni. Ed ancora, nel 2003 tenne banco il tormentone ‘Situescion’, seguito dal saltello in stile ‘canguro’ al Festival di Renis e Ventura. Solo per citare i casi più noti.