Al Bano e Romina a Sanremo 2020 con inedito di Malgioglio?

Di Giorgia Iovane martedì 14 gennaio 2020

Al Bano e Romina ospiti al Festival di Sanremo 2020: trattative in corso.

Al Bano e Romina parteciperanno al Festival di Sanremo 2020 con un brano inedito scritto da Cristiano Malgioglio? Le trattative sono in corso, ma la prognosi - stando a quanto detto da Amadeus nella conferenza stampa di presentazione del Festival - non è ancora sciolta. Per la coppia (ormai solo artistica) più amata dagli italiani si tratterebbe della settima volta insieme all'Ariston con un brano inedito: sono già stati in gara cinque volte e una volta da ospiti, poco dopo la loro prima reunion in Russia. Questa volta mescolerebbero pezzo inedito e ospitata.

Ripercorrendo la loro storia festivaliera, la prima volta di Al Bano Carrisi e Romina Power è a Sanremo 1982 con un caposaldo come Felicità, che arrivò al secondo posto (vinse Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni); due anni dopo vinsero Sanremo 1984 con Ci sarà; terzo posto poi a Sanremo 1987 con Nostalgia Canaglia e a Sanremo 1989 con Cara terra mia. La loro ultima volta insieme all'Ariston fu per Sanremo 1991 con Oggi sposi, classificandosi ottavi.

Il grande ritorno di Al Bano e Romina al Festival avviene a Sanremo 2015, come superospiti da picco di ascolto.

Molte di più, invece, le volte di Al Bano in gara al Festival: alle cinque finora registrate in coppia con Romina, ne vanno infatti aggiunte altre 10 da solista. La prima è a Sanremo 1968 con La Siepe, in abbinamento con Bobbie Gentry (nono posto); quindi a Sanremo 1971 porta 13, storia d'oggi, arrivando ottavo ma conquistando il premio dei giornalisti; quindi a Sanremo 1974 arriva 13° con In controluce, scritta da lui e Paolo Limiti.

Dopo la separazione da Romina - e la scomparsa della figlia Ylenia - Al Bano torna da solo al Festival con quella che segnò una nuova fase della sua carriera, E' la mia vita, che si piazzò solo settima a Sanremo 1996. L'anno dopo, a Sanremo 1997, ci riprovò con Verso il sole, arrivando 14°, quindi a Sanremo 1999 cantò Ancora in volo piazzandosi sesto. Ritrovò il podio a Sanremo 2007 con Nel perdono, scritta tra gli altri dal figlio Yari e Renato Zero, che arrivò seconda. Tornò a Sanremo 2009 con L'amore è sempre amore, arrivando 9°. Il secondo decennio del Duemila lo vede in gara a Sanremo 2011 con Amanda è libera, che si classificò terza, mentre la sua ultima volta da solista è a Sanremo 2017, dopo la reunion con Romina, con Di rose e di spine, che non arrivò alla finale ma vinse il premio "Giancarlo Bigazzi" al miglior arrangiamento.

L'ultima loro apparizione live in coppia è davvero molto recente, visto che sono stati ospiti di Amadeus a L'Anno che Verrà, il veglione di Capodanno 2020 di Rai 1. Con loro anche Cristiano Malgioglio, con loro in sala di registrazione per un nuovo disco. Ed è proprio in quella occasione che Malgioglio cercò di 'estorcere' ad Amadeus una 'promessa' di ospitata a Sanremo 2020.



Ora potrebbe aggiungersi questa nuova partecipazione sanremese alla lunga carriera di Al Bano e Romina. Per la gioia dei telespettatori...