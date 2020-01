Suits la nona e ultima stagione (senza Meghan Markle) arriva su Premium Stories e Infinity

Di Riccardo Cristilli lunedì 6 gennaio 2020

L'ultima stagione di uno dei legal drama più amati degli ultimi anni su Premium Stories dal 6 gennaio

Preparate la giacca e la cravatta, il vestito migliore, ci aspettano gli ultimi intensi episodi della serie più elegante della tv: la nona stagione di Suits arriva su Premium Stories da lunedì 6 gennaio in prima serata con un episodio a settimana (e dal giorno successivo anche in streaming su Infinity).

Seppur profondamente cambiata rispetto alle sue origini, Suits non ha perso il suo fascino, da legal drama per ricchi, lussuoso e sfarzoso, in cui le aule di tribunale si vedono pochissimo e i casi si risolvono negli uffici a colpi di strategie, sotterfugi e qualche minaccia ben assestata.

Tornerà anche Mike (Patrick J. Adams) per chiudere le vicende di quella che per sette stagioni è stata la sua serie tv, almeno finchè la vita di Meghan Markle non è subentrata nelle linee narrative. Infatti l'attuale moglie di Harry è stata per sette stagioni Rachel, assistente legale dell'ufficio, oggetto delle attenzioni e futura sposa di Mike. Quando però Markle è diventata duchessa ha lasciato la serie e Patrick J. Adams ne ha approfittato per dedicarsi ad altri progetti, anche perchè dopo 7 anni di tormenti amorosi sarebbe stato difficile vedere i due separati.

I dieci episodi della nona stagione vedranno i vari protagonisti, Harvey, Donna, Luis combattere un nuovo "nemico", Faye Richardson, arrivata nello studio per conto dell'ordine degli avvocati per sorvegliare l'operato non sempre moralmente ligio dei vari soci. Ci sarà bisogno dell'aiuto di tutti per portare a casa "l'ultimo colpo" (The Final Con è il titolo del finale) e salutare al meglio la serie.

Il creatore della serie Aaron Korsh ha provato a mantenere vivo l'universo di Suits dando vita a uno spinoff dal titolo Pearson e incentrato sul personaggio di Jessica Pearson (Gina Torres) ma è stato cancellato dopo una sola stagione.





Il Cast di Suits 9

nei panni di Harvey Specter, Lous Litt e Donna Paulsen sono il nucleo principale attorno cui ruota lo studio associato di avvocati e la serie tv, accanto a loro troviamo Amanda Schull nei panni di Katrina Bennet e le aggiunte dell'ottava stagione Dulè Hill e Katherine Heigl nei panni di Alex Williams e Samantha Wheeler.

Nella nona stagione torna come guest star speciale Patrick J. Adams nei panni di Mike Ross, tra i ricorrenti Denise Crosby è Fay Richardson, Aloma Wright è Gretchen Bodinski, Rachel Harris è Sheila Sazs. Tante le guest star di stagione come Amy Acker, Wendell Pierce (che torna nei panni di Robert Zane), Sasha Roiz, Derek McGrath, Eric Roberts e Neal McDonugh.



Come guardare l'ultima stagione di Suits

L'ultima stagione di Suits arriva con un episodio a settimana su Premium Stories da lunedì 6 gennaio alle 21:15, l'episodio sarà poi disponibile dal giorno successivo in modalità catch-up (per 28 giorni) su Infinity e on demand su Sky. Premium Storie è presente nel pacchetto Sky sul digitale e via satellite solo per gli abbonati al pacchetto famiglia con HD incluso. Le precedenti 8 stagioni sono in streaming su Netflix (l'ottava dal 10 gennaio).