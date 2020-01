All together now, la finale del 2 gennaio 2020: anticipazioni e ospiti

Di Marco Salaris giovedì 2 gennaio 2020

Chi vincerà la seconda edizione dello show di Canale 5? In palio 50.000 euro.

Atto finale della seconda edizione di All together now questa sera nel prime time di Canale 5. Il programma prodotto da Endemol Shine Italy è condotto da Michelle Hunziker e J-Ax nel ruolo di presidente della giuria. Come sempre i protagonisti della gara sono cantanti scelti dal direttore artistico e regista del programma Roberto Cenci.

Tutti si sottoporranno al giudizio del muro umano, composto da 100 personaggi appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo. Solo un concorrente potrà riuscire a portarsi via il premio di 50mila euro.



All together now, i finalisti

La rosa dei finalisti è stata composta tra i concorrenti che sono passati direttamente alla finale grazie ai 100 punti ricevuti dal muro e quelli che sono passati tramite le sfide svolte durante le scorse puntate:





Domenico Prezioso



Sonia Mosca



Lorishen Umali



Rosetta Falzone



Enrico Bernardo



Arianna Cleri



Matteo Mastracco



Carmine Cirillo



Giovanni Saccà



Nicola Gargaglia



Giuliana Danzè



Gaia Di Fusco



Federico Martello



All together now, gli ospiti

In occasione della finale, dentro il muro dei 100 giudici si inseriranno alcuni ospiti del mondo dello spettacolo. Ritroveremo l'ex componente dei Pooh Dodi Battaglia, l'ex direttore artistico di Amici Vittorio Grigolo, in più ci saranno Ariadna Romero e Youma Diakite.



All together now, come seguirlo

Il programma è possibile seguirlo in HD sul canale 505 del digitale terrestre e 105 di Sky. Sul web tramite Mediaset Play (sito, app gratuita per tutti i sistemi operativi, smart tv abilitate) è possibile rivedere i momenti più divertenti e conoscere meglio giudici grazie a una serie di video inediti.

Radio 101 è l’emittente radiofonica partner del programma.