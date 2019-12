Amadeus: "Donne di Sanremo 2020? Deciderò dopo l'incontro con direttore Rai1", ma conferma Rula Jebreal

Di Massimo Galanto martedì 31 dicembre 2019

Il direttore artistico e conduttore: "Il 3 gennaio vedrò Teresa De Santis, non tutte le donne che ho incontrato in questi mesi saranno sul palco di Sanremo"

"In questo periodo ho incontrato tante donne del mondo dello spettacolo, ma non tutte quelle che ho visto saranno sul palco di Sanremo. Il 3 gennaio vedrò il direttore di rete e solo allora si concretizzeranno le decisioni sulla scelta della presenza femminile al Festival, legata alla sola logica dello spettacolo, e nient'altro". Lo precisa Amadeus in una nota, diffusa dopo la pubblicazione dell'intervista al quotidiano La Repubblica nella quale ha ufficializzato il cast dei Big in gara al Festival di Sanremo 2020.

Il direttore artistico e conduttore della 70esima edizione della kermesse canora, in onda su Rai1 da martedì 4 febbraio, nella già citata intervistata in realtà sembrava confermare la presenza - molto discussa in queste ore sui social e non solo - di Rula Jebreal:

L'ho incontrata e le ho chiesto di esserci. Non sarà un intervento politico, chi viene a Sanremo non farà politica. Non mi interessa, io ho le mie idee, ma le tengo per me.

Amadeus, in merito alle presenze femminile, ha anche spiegato che "non so se saranno dieci, di meno o di più, se due o anche tre per sera, o magari solo una", aggiungendo che "di sicuro non ci saranno le due co-conduttrici fisse come in passato", ma "saranno donne con storie diverse di ieri e di oggi".