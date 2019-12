Cassano fuori da Tiki Taka su richiesta di Wanda Nara?

Il quotidiano Il Foglio non soltanto smentisce l'indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi, ossia la lite tra Antonio Cassano e Giorgia Venturini ("mai avvenuta"), ma offre anche un interessante retroscena riguardo all'epurazione (definitiva? sicura?) dell'ex calciatore da Tiki Taka.

Secondo il giornale diretto da Claudio Cerasa, infatti, potrebbe esserci lo zampino di Wanda Nara alla base dell'esclusione di Cassano:

C'entra forse Wanda Nara che lascia Tikitaka per approdare al "Grande Fratello"? Potrebbe avere chiesto e ottenuto che il suo rivale (sul caso Icardi e non solo) sia anche lui messo momentaneamente in panchina, come suggerisce qualche pettegolo? Sospetto antipatico in effetti. Difficile pensare che Cassano sia stato epurato per una questione estetica, come sostiene qualcun altro (la postura sdraiata e le maglie francamente inguardabili di Cassano non possono essere un problema considerata la solida tradizione orgogliosamente trash di molti programmi Mediaset).