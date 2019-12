Cuochi d'Italia - Il campionato del mondo in onda su Tv8 dal 6 gennaio 2020

Di Massimo Galanto lunedì 30 dicembre 2019

Bruno Barbieri è la novità, confermati Cristiano Tomei e Gennaro Esposito. Appuntamento alle 19.30

Debutterà il prossimo 6 gennaio su Tv8 alle ore 19.30 lo spin off di Cuochi d'Italia, dal titolo Il campionato del mondo. Si tratta di una produzione originale Banijay Italia nel cui cast insieme ai giurati, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito, sarà presente l'arbitro Bruno Barbieri, in sostituzione di Alessandro Borghese, che ha portato al successo il format originario.

I protagonisti saranno 20 cuochi professionisti internazionali, che hanno trovato in Italia la loro nuova patria e lavorano in ristoranti che propongono i piatti originari della loro cultura gastronomica. Come di consueto, la cucina tipica sarà il pretesto per raccontare cultura dei paesi di provenienza e storie di integrazione.

In particolare, il meccanismo di Cuochi d'Italia - Il campionato del mondo prevede che in ogni puntata si sfidino in una doppia manche due cuochi che rappresentano altrettanti Paesi. Alla fine di ognuna di esse (le prime dieci) vengono decretati i (dieci) vincitori, che si confrontano nei cinque successivi appuntamenti in due manche. Nella prima, il concorrente che “gioca in casa” porta un ingrediente tipico del proprio Paese, al quale i due giudici aggiungono ulteriori ingredienti a sorpresa. Nella seconda, invece, sarà l’avversario a proporre, con le stesse modalità, un ingrediente simbolo della propria terra di appartenenza. Al terzo turno accedono in cinque, più un ripescato. Scontri diretti in semifinale, per arrivare al duello finale e all'elezione del vincitore assoluto.