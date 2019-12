Festival di Sanremo 2020, Amadeus vuole Rula Jebreal. Lei avrebbe confermato disponibilità.

Di Claudia Cabrini sabato 28 dicembre 2019

Tra le donne che affiancheranno Amadeus sul palco dell'Ariston a Sanremo, potrebbe esserci anche Rula Jebreal. Amadeus l'avrebbe incontrata a Milano una settimana fa.

A poco più di un mese dalla sua messa in onda, continuano a fervere i preparativi per una delle kermesse più seguite in Italia, e a tal proposito non si arrestano gli scoop. Stiamo ovviamente parlando del Festival di Sanremo, quest'anno arrivato alla sua settantesima edizione e in partenza su Rai 1 il prossimo 4 febbraio.

Se già sappiamo che il cast dei cantanti Big in gara verrà svelato soltanto il prossimo 6 gennaio, nel corso del programma I Soliti Ignoti, sappiamo anche che le donne che affiancheranno il conduttore del Festival, Amadeus, sul palco dell'Ariston, stavolta cambieranno ogni sera.

Vallette diverse per serate diverse, e tra queste da oggi possiamo dare quasi per certa anche Rula Jebreal. Notizia di oggi, secondo Dagospia, è infatti la possibile partecipazione a Sanremo come valletta della celebre giornalista palestinese Rula Jebreal, anche scrittrice e già conosciuta in Italia per aver più volte partecipato a diversi talk politici del nostro paese, oltre che per essere stata ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

Sempre secondo Dagospia sarebbe stato lo stesso Amadeus ad averla voluta fortemente incontrare, la settimana scorsa, in un famoso hotel di Milano, per chiederle di affiancarlo per una sera sul palco dell'Ariston. Dal canto suo, Rula Jebreal avrebbe confermato la sua disponibilità, e anche per questo la sua presenza a Sanremo sarebbe quasi certa. La domanda che ora anche Dagospia si pone è se la sua partecipazione verrà effettivamente confermata:



"Chi affianchera' Amadeus a Sanremo 2020? Ogni sera ci saranno donne diverse: aggiungete alla lista Rula Jebreal. Il conduttore avrebbe incontrato la settimana scorsa in un famoso hotel di Milano la giornalista per chiederle di affiancarlo per una sera sul palco dell'Ariston. Lei avrebbe dato la sua disponibilita'. La partecipazione andra' in porto?".