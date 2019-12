La Porta dei Sogni, anticipazioni e ospiti della prima di venerdì 20 dicembre 2019

Di Ivan Buratti venerdì 20 dicembre 2019

Mara Venier torna in prima serata con l'emotainment firmato Rai 1

Si apre oggi, venerdì 20 dicembre 2019, La Porta dei Sogni, il nuovo show di Rai 1 condotto da Mara Venier. La conduttrice di Domenica In approda in prima serata, alle 21.20, con un nuovo programma che accompagnerà il pubblico della rete durante le festività natalizie. Emotainment puro, che si propone di celebrare i sogni, le storie e i sentimenti delle persone comune. "Un gran gala della vita", comunicano dall'azienda, lungo tre settimane, durante le quali Mara Venier consentirà ai suoi ospiti di attraversare quella porta che si aprirà su mondi ed esperienze lontane nello spazio e nel tempo. Tvblog seguirà in live-blogging le storie di perdono e di trasformazione; al termine della puntata, la consueta recensione.



La Porta dei Sogni, anticipazioni e ospiti di venerdì 20 dicembre

Le anticipazioni della prima puntata de La Porta dei Sogni parlano della presenza illustre in trasmissione di tre personaggi amatissimi del mondo dello spettacolo, cioè Andrea Bocelli, Arisa e Antonino Cannavacciuolo. Sei le storie al centro della prima puntata, tra cui un viaggio intercontinentale verso un amore lontano; una scalata su una delle vette più alte d’Italia per raggiungere un traguardo importante; il regalo di un nuovo sogno di Natale per oltre cento bambini.



La Porta dei Sogni, il programma e come vederlo

È possibile seguire la trasmissione in diretta e in differita sul portale RaiPlay e commentarla online con l'hashtag #laportadeisogni. Il programma è prodotto da Banijay Italia ed è realizzato da Cristiano Rinaldi, Sabrina Bacalini, Davide Corallo, Nadia Forini, Yuri Grandone, Alessandra Guerra, Sara Lorenzini, Marco Luci, Alessandra Molinari, Lucia Ugatti. Le scenografie sono firmate da Susanna Aldinio, mentre alla regia interna vigila Roberto Croce. La regia esterna è sotto il controllo di Giacomo Frignani.