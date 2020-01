Sanremo 2020, Georgina Rodriguez conduttrice con Amadeus

Di Giulio Pasqui martedì 14 gennaio 2020

Lady Ronaldo affiancherà Amadeus a Sanremo 2020.

Oraè ufficiale: al fianco di Amadeus nel prossimo Festival di Sanremo ci sarà (anche) Georgina Rodriguez. Sì, proprio lei, "lady Ronaldo". L'ufficialità è arrivata durante la conferenza stampa del 14 gennaio 2020, quando Amadeus ha ufficializzato la sua presenza tra le donne di questo Festival.

La modella spagnola, seguitissima sui social (15 milioni di persone su Instagram, al pari - o quasi - di Chiara Ferragni), è famosa in tutto il mondo proprio per la sua relazione con il bomber della Juventus Cristiano Ronaldo (arriverà anche lui in riviera?). La loro storia è stata resa pubblica nel 2016, e presto potrebbero convolare a nozze. Non ha esperienza televisive né di conduzione. Sarà il suo il nome giusto per la kermesse musicale più importante d'Italia?

Georgina Rodriguez salirà sul palco del teatro Ariston giovedì 6 febbraio, durante la serata delle cover. Al suo fianco anche la conduttrice Alketa Vejsiu.