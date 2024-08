100% Italia: aperti i casting per la ricerca di concorrenti e panelisti

Aperti i casting per la ricerca di nuovi concorrenti e panelisti di 100% Italia in onda su Tv8 con Nicola Savino: ecco come partecipare

A partire da lunedì 9 settembre 2024, nell’access prime time di Tv8, torna 100% Italia, il game show, condotto da Nicola Savino, che testa le abitudini degli italiani. Due coppie di giocatori cercano di indovinare i gusti e il pensiero degli italiani.

Il gioco sonda le opinioni e le abitudini degli italiani. Il gioco si basa sui sondaggi, con domande poste a un campione rappresentativo della popolazione italiana, chiamato a rispondere sugli argomenti più diversi, di volta in volta frivoli o più seri: costume, abitudini quotidiane, società, spettacolo e altro ancora. Componente fondamentale del nuovo grande gioco dei sondaggi è la presenza in studio delle 100 persone che compongono il campione, di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, che rispecchiano perfettamente il paese per sesso, ceto sociale, istruzione etc, “Gli Italiani”.

Sul sito ufficiale di Banijay, la casa di produzione del programma, sono stati aperti ufficialmente i casting per cercare nuovi concorrenti e i 100 panelist del muro.

Come partecipare ai casting di 100% Italia come concorrenti

L’iscrizione, riservata ad un pubblico di maggiorenni, consiste nel compilare un form (Qui) con tutti i dati anagrafici. Per portare a termine la procedura è necessario fornire un indirizzo mail valido, un numero di telefono e due fotografie: una in primo piano e una a figura intera (in formato .jpg e di peso non superiore ai 5 MB). Ti viene chiesto di aggiungere anche i dati delle persone con le quali vorresti partecipare al gioco.

Come partecipare ai casting di 100% Italia come panelisti

L’iscrizione, riservata ad un pubblico di maggiorenni, consiste nel compilare un form (Qui) con tutti i dati anagrafici. Per portare a termine la procedura è necessario fornire un indirizzo mail valido, un numero di telefono e due fotografie: una in primo piano e una a figura intera (in formato .jpg e di peso non superiore ai 5 MB). Ti viene chiesto di aggiungere anche i dati delle persone con le quali vorresti partecipare al gioco.