Beauty Bus di Federico Fashion Style, le foto della prima puntata

Beauty Bus è lo spin-off de Il salone delle meraviglie che ha debuttato lo scorso 7 agosto in esclusiva e in anteprima su Discovery+ per gli abbonati pay. Il nuovo programma di Federico Fashion Style andrà poi prossimamente in onda su Real Time.

In ogni puntata il bus super accessoriato di Federico Lauri raggiunge un piccolo centro della provincia italiana per regalare a due diverse donne una giornata diversa e un’occasione per riprendere in mano una vita spesso sfuggita al controllo e sepolta dalla quotidianità.

Tra lacrime e sorrisi, Beauty Bus racconta storie minime di gente comune degne di romanzi di formazione, di appendice o anche di saggi sociologici. Il tutto tra una doratura e una extension, una battuta e un sospiro, ma sempre con una generale atmosfera di festa, propria dell’arrivo del ‘circo’ in città.