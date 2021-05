X Factor 2021, Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore: la sua reazione

La produzione organizza uno scherzo al nuovo conduttore di X Factor Ludovico Tersigni: ecco come ha reagito alla notizia!

E’ uno scherzo in piena regola quello che è stato messo in atto dalla produzione di X Factor a Ludovico Tersigni. Per comunicargli l’obiettivo raggiunto, Ludovico si è ritrovato sul set dei provini credendo di dover fare un ulteriore test prima di arrivare al verdetto. Gli viene indicato di simulare la conduzione dei momenti pre-eliminazione, giunge quindi la busta dove pensa di trovare un improbabile nome di un altrettanto improbabile eliminato.

Così non è! Tersigni legge e strabuzza gli occhi sorpreso di leggere la frase “Sei il conduttore di XF2021! Daje!“. La sua reazione è un misto di esultanza e commozione che si sfogano in un gesto di soddisfazione. Parlando con lo staff del programma si trova quasi spaesato per la felicità: “E mo’ io che faccio?”.

X Factor

Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, ha commentato:

Nella scelta del nuovo conduttore di X Factor, abbiamo deciso di lasciarci guidare da due capisaldi della storia di Sky: la ricerca del talento e il desiderio costante di metterci alla prova. Con Ludovico siamo convinti di aver trovato un nuovo punto d’incontro tra questi due elementi: un talento che racchiude in sé l’autenticità, la freschezza, il fervore creativo dei vent’anni e la volontà – la sua, ma anche la nostra – di intraprendere una sfida su un nuovo territorio, con un nuovo racconto. Siamo felici di avere Ludovico con noi, e non vediamo l’ora di poterlo accogliere sul palco di X Factor 2021, che ora sarà anche, e soprattutto, il suo palco.

Mentre Gabriele Immirzi, CEO di Fremantle (casa di produzione di X Factor), dichiara: