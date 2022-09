Viola come il mare, la spiegazione della sinestesia

Demir vuole cercare di conoscere meglio Viola: per questo le chiede di spiegargli cosa sia la sinestesia, condizione di cui la protagonista è affetta

In una scena della prima puntata di Viola come il mare, la fiction in onda su Canale 5 a partire da venerdì 30 settembre 2022, la protagonista Viola Vitale (Francesca Chillemi) spiega all’Ispettore Francesco Demir (Can Yaman) cos’è la sinestesia, il disturbo di cui soffre e che sta cercando di controllare.