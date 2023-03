Un Passo Dal Cielo 7, intervista a Enrico Ianniello

Ianniello, presente fin dalla prima stagione, in questa diventa anche regista di alcuni episodi

TvBlog ha intervistato Enrico Ianniello, interprete di Vincenzo Nappi in Un Passo Dal Cielo 7, in onda da giovedì 30 marzo 2023 su Raiuno. Nappi, anche in questa stagione, deve dividersi tra problemi sentimenti e interferenze lavorative.