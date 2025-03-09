The Last of Us 2, il trailer della seconda stagione

La seconda stagione sarà disponibile su Sky e NOW dal 14 aprile 2025

La Hbo ha rilasciato il trailer ufficiale dei nuovi episodi di The Last of Us, la serie Sky Exclusive vincitrice dell’Emmy Award ispirata al celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation. La seconda stagione arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a partire dal 14 aprile 2025, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti.

In questo secondo capitolo della serie, cinque anni dopo gli eventi della prima stagione Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) saranno trascinati in un conflitto fra di loro e contro un mondo persino più pericoloso e imprevedibile di quello che si erano lasciati alle spalle.

I sette nuovi episodi vedono di nuovo protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni, rispettivamente, di Joel ed Ellie, insieme a Gabriel Luna che interpreta Tommy e Rutina Wesley nel ruolo di Maria. Le già annunciate new-entry nel cast sono invece Kaitlyn Dever che vestirà i panni di Abby, Isabela Merced nel ruolo di Dina, Young Mazino in quello di Jesse, Ariela Barer interpreterà Mel, Tati Gabrielle sarà Nora, Spencer Lord vestirà i panni di Owen, Danny Ramirez sarà Manny e Jeffrey Wright interpreterà invece Isaac. Catherine O’Hara è guest star della nuova stagione.