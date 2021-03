Speravo de Morì Prima l’intervista con Pietro Castellitto e Greta Scarano

Pietro Castellitto e Greta Scarano raccontano l’esperienza in Speravo de Morì Prima

Speravo de Morì Prima – La serie su Francesco Totti parlano i due protagonisti Pietro Castellitto e Greta Scarano rispettivamente interpreti di Totti e Ilary Blasi. “Volevamo raccontare quella zona d’ombra che nessuno conosce e che è la parte più interessante da esplorare. ” Proprio l’aspetto privato dei personaggi è tra gli ambiti maggiormente esplorati dalla serie tv che va oltre la fine della carriera da calciatore del protagonista e il suo rapporto con Luciano Spalletti.

La miniserie è disponibile su Sky e Now in streaming dal 19 marzo, composta da 6 episodi in tutto.