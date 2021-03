Speravo de Morì Prima, parla Luca Ribuoli “abbiamo ripreso lo stile de La Mafia Uccide Solo d’estate”

Luca Ribuoli il regista di Speravo de Morì Prima ci racconta come è nata l’ispirazione per questo stile ironico da commedia umana, già adottato da lui e Stefano Bises in La Mafia Uccide Solo d’estate – La serie e il lavoro fatto per raccontare la componente più umana della vita di Francesco Totti. La miniserie