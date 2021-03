Sanremo 2021, Morgan commenta gli ascolti della prima serata: “Se ci fossi stato io sarebbe andata meglio”

Sanremo 2021, Il commento pungente di Morgan sugli ascolti della prima serata del Festival: “Gli italiani se ne sono disinteressati”.

Sembra proprio che per Morgan quella esclusione dalla rosa dei 26 Big del Festival di Sanremo 2021 sia una ferita ancora aperta, e parliamo di ferita in quanto le dichiarazioni rilasciate all’AdnKronos sanno di tutto tranne che di un gesto distensivo verso il conduttore e direttore artistico della kermesse, Amadeus.

Si parla degli ascolti della prima serata di Sanremo 2021. Quegli stessi dati che un po’ di amaro in bocca, in generale, l’hanno lasciato, inutile girarci attorno. Il poliedrico artista graffia e fa la sua personale disamina a metà fra l’ironico e il serioso, affermando che gli ascolti hanno avuto una piccola contrazione a causa della sua assenza nel cast.

Ripercorre quei 5 minuti che hanno fatto la storia dello scorso Sanremo. La lite sul palco con Bugo e quel testo modificato a Sincero (brano in gara fino alla squalifica avvenuta nella quarta serata) che quasi giornalmente riciccia nella timeline di twitter: “Le brutte intenzioni la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera…”

“L’elemento di successo del Festival dello scorso anno è stata una mia invenzione. Non avermi preso è stata evidentemente una cosa non lungimirante per lui” Morgan dunque si prende i meriti di quel parapiglia e ritiene che gli “scarsi ascolti” siano sintomo di un disinteresse da parte del pubblico.

Intanto, per la cronaca, questa sera il suo ex compagno di banco Bugo sarà nuovamente sul ‘luogo del delitto’ a poco più di un anno di distanza dall’accaduto per presentare il nuovo brano E invece sì. Chissà se Morgan sarà a casa a godersi l’esibizione o diserterà anche da lontano.

