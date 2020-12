Sanremo 2021, le indiscrezioni sui nomi: i ritorni, gli esordi e le curiosità

Da queste pagine, oggi sabato 12 dicembre 2020, vi abbiamo reso noto in anteprima quali sarebbero oltre 10 nomi dei probabili 26 che riempiranno la lista dei big del Festival di Sanremo 2021 in scena a marzo dal Teatro Ariston della città dei fiori e, come sempre, su Rai 1. Si tratta pur sempre di indiscrezioni (dunque useremo spesso il condizionale), ma noi che abbiamo una gran voglia di tuffarci nell’atmosfera sanremese, cominciamo a dare qualche numero sulle presenze di cui TvBlog vi ha parlato.

Partiamo innanzitutto col dire che dei nomi in nostro possesso, alcuni di essi hanno già avuto modo di calcare il palcoscenico dell’Ariston, dunque ecco i ritorni.

Ad esempio, per Giusy Ferreri questo sarebbe il suo quarto Sanremo dopo le edizioni del 2011, del 2014 e del 2017. Così come per Max Gazzé il Festival non si tratterebbe di un’esperienza inedita, anzi potrebbe compiersi la sua sesta presenza. Lo stesso numero di festival potrebbe avverarsi per Veronica Scopelliti, in arte Noemi. Dal 2010 in poi, la cantante ha partecipato ogni due anni. Francesco Renga ha già diverse edizioni da partecipante e ospite nella kermesse canora, quella del 2021 potrebbe essere la sua ottava partecipazione come solista. Per Lo stato sociale si tratterà del secondo Sanremo dopo il secondo posto del 2018. Ma non ci sono solo loro.

Tra gli altri artisti che hanno calcato il palcoscenico di Sanremo anche Achille Lauro, Ghemon, Ermal Meta e Michele Bravi. Per le nuove leve della musica italiana alla loro prima volta al Festival di Sanremo 2021 ci sarebbero: i La Rappresentante di lista, i Maneskin, Colapesce con i Dimartino, Madame e Aiello.

Intanto è sempre più vicina la data di giovedì 17 dicembre quando scopriremo la lista completa dei Big della kermesse durante la finalissima di Sanremo Giovani condotta dal conduttore e direttore artistico, Amadeus.