Rosalinda Cannavò a Domenica Live contro Dayane Mello: “Pensavo fosse un’amica…”

Ospite di Domenica Live, Rosalinda Cannavò ha risposto alle critiche di Dayane Mello che non crede alla storia con Andrea Zenga.

Siciliana, classe 1992, Rosalinda Cannavò, rivelazione del Grande Fratello VIP, è stata ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live. Tra i temi afforntati durante l’intervista, l’avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini che l’ha vista al centro di alcune vicende discusse anche fuori dalla casa.

Innanzitutto la storia d’amore con Andrea Zenga nata proprio sotto le telecamere. In tanti si sono appassionati, ma tanti altri hanno avuto da ridire sulla veridicità della storia. Da sempre Rosalinda ha difeso i suoi sentimenti con tutte le forze. Questo non è bastato per frenare le critiche sulla coppia che viene vista a breve durata. Rosalinda risponde col sorriso affermando che fuori dalla casa la love story va ancora meglio e che quindi non ci sarebbe nessun motivo per aver dubbi.

L’attenzione poi si sposta verso Dayane Mello che la scorsa settimana a Live Non è la d’Urso non le ha mandate a dire. La modella infatti non ha nascosto l’amarezza per come sono cambiati i rapporti tra lei e Rosalinda. Ha usato parole forti per parlare di colei che al GF VIP le ha fatto girare la testa, tanto che il legame delle due ragazze sembrava somigliare più ad un fidanzamento che ad un’amicizia. Rosalinda Cannavò ha risposto rimandando le critiche al mittente e rivendicando la sincerità manifestata nei suoi confronti.

Per lei anche una sorpresa da suo papà, felice per il percorso fatto al Grande Fratello VIP si è detto anche fiero per la persona che è diventata, ricordandole alcuni episodi della sua infanzia.