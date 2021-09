Ridatemi mia moglie, l’intervista a Fabio De Luigi ed Anita Caprioli

Abbiamo chiesto ai due protagonisti della miniserie come hanno lavorato durante le riprese e se hanno mai avuto anche loro “attacchi di immobilismo”…

TvBlog ha intervistato Fabio De Luigi ed Anita Caprioli, i protagonisti di Ridatemi mia moglie, la miniserie remake della comedy inglese “I want my wife back”, in onda su Sky Serie ed in streaming su Now il 13 e 20 settembre 2021.