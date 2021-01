Primo Appuntamento, le nuove puntate

La presigla della quinta stagione di Primo Appuntamento, al via su Real Time con Flavio Montrucchio alla conduzione per 15 nuove puntate.

La pre-sigla della quinta stagione di Primo Appuntamento, al via questa sera – martedì 5 gennaio 2021 – alle 21.20 su Real Time (DTT, 31). Flavio Montrucchio torna a indossare la giacca rossa del re di Cuori del dating show del canale Discovery, sempre più attento al racconto delle storie e dei loro protagonisti che al puro aspetto da ‘reality’.

Tanti personaggi anche estremi, per vicende che mescolano emozioni diverse e fanno conoscere i tanti volti del rapporto di ciascuno con gli incontri, più che con l’amore. Il bello non è nel risultato, ma nel viaggio, in quel modo di raccontare il primo approccio con uno sconosciuto: un modo per riconoscersi nei desideri e negli imbarazzi, per sperare, per rinfrancarsi per chi sta messo peggio di te, per rallegrarsi per i ‘fossi scansati’, per riconoscersi nei disastri. Un bel racconto del quotidiano scandito da storie e protagonisti anche bizzarri e per questo a loro modo esemplari.

Certo è che questa quinta stagione di Primo Appuntamento, realizzata in epoca Covid, ha diversi aspetti interessanti, anche per ragioni opposte: da una parte la sorpresa di trovarsi di fronte al mondo che fu, dall’altra la difficoltà di accettare tanta ‘spregiudicatezza’. Alla fine sta sempre al pubblico sapere come comportarsi, senza nascondersi dietro a ‘quel che mostra la tv’. Ma questo è un altro discorso.