Pechino Express 2023, intervista a Costantino della Gherardesca e Enzo Miccio

Pechino Express 2023 debutta con 9 coppie di concorrenti e una di Conduttori, Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. E promettono bene.

Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio sono la ‘coppia’ di conduttori di Pechino Express 2023 – La via delle Indie, al via giovedì 9 marzo in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW. Abbiamo avuto il piacere di incontrarli a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, la seconda targata Sky, ma realizzata da Banijay, che segue il format dal 2012. Nuove coppie di concorrenti e anche, per la prima volta, una coppia di conduttori: nella scorsa edizione Enzo Miccio era entrato in corso d’opera per sostituire Costantino in un paio di puntate e da qui si è arrivati a un vero e proprio tandem, di cui – come si è detto in conferenza stampa -, Miccio sarà la parte più fisica, Costantino quella più spirituale. Ma se possibile la new entry appare più cinica del ‘titolare di cattedra’, che mantiene uno stile più sornio-sarcastico (senza il quale questo programma non sarebbe questo programma). La coppia DEI Conduttori, però, promette molto bene. Vi lasciamo alle loro dichiarazioni a poche ore dal ‘debutto’ di Pechino Express 2023.