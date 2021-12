Patrick Zaki a Che Tempo che Fa, il video dell’intervista

Un estratto dell’intervista di Fabio Fazio a Patrick Zaki, ora scarcerato dopo 22 mesi e in attesa della prima udienza del suo processo.

Un estratto dell’intervista di Fabio Fazio a Patrick Zaki in collegamento dall’Egitto nella puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 12 dicembre 2021. Dopo 22 mesi di carcerazione preventiva, Zaki è stato scarcerato lo scorso 8 dicembre e al momento, dice, è libero di lasciare il Paese in attesa della prima udienza del processo che lo vede imputato. “Verrei a Bologna anche domani” dice lo studente di UniBo che ringrazia tutti coloro gli sono stati vicini in questi mesi e lo hanno supportato, in primis la famiglia, che ha sofferto con lui, e a seguire tutti gli amici bolognesi e tutte le persone che in Italia e nel mondo hanno manifestato per la sua liberazione.

Un’intervista piena di sorrisi, di felicità, di speranza per il futuro: un futuro che Zaki vede in Italia, con i suoi libri e magari nella sua Bologna. Il video integrale dell’intervista lo trovate su RaiPlay.