Paolo Bonolis sul Festival di Sanremo: “Deve essere stupefacente, sennò è una messa cantata”

Paolo Bonolis tifa per un Festival di Sanremo più contemporaneo: “L’Ariston è bellissimo teatro, ma esaurito la sua funzione espressiva”

Alle sue spalle Paolo Bonolis ha due Festival di Sanremo condotti: l’edizione 2005 (seguito da una media di 11.366.000 telespettatori ed il 52.79% nell’arco delle cinque serate) e l’edizione 2009 (10.335.000 telespettatori di media e il 47.96%). Un conoscitore del Teatro Ariston che da protagonista o semplice telespettatore ha guardato e si è interessato dell’evoluzione dell’evento.

Di tanto in tanto il suo nome ciccia fuori nella rosa dei possibili conduttori che potrebbero riprendere le redini del Festival, ma come sarebbe il Bonolis-Ter? come si costruirebbe un Festival su sua misura? Da qualche tempo il progetto è chiaro, più volte Bonolis lo ha manifestato immaginando un restyling della kermesse, un nuovo ambiente, un evento contemporaneo e non ancorato solo al suo tempio, l’Ariston.

Il conduttore ha ribadito tutto questo in un’intervista concessa al settimanale Oggi. Le dichiarazioni di Paolo Bonolis si trovano all’interno della clip in alto.