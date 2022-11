MasterChef Italia 2022, il promo della 12esima edizione

Il promo della nuova edizione di MasterChef Italia, la numero 12, in onda su Sky da giovedì 15 dicembre 2022.

MasterChef Italia 12 ha acceso i suoi fornelli: con il lancio del promo ha di fatto inizio la nuova edizione, che debutta su Sky Uno, e in streaming su NOW, a partire da giovedì 15 dicembre 2022. Confermata la trinità di giudici composta da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli per altre 12 puntate che porteranno alla proclamazione del 12esimo miglior chef amatoriale d’Italia, che spesso poi segue la carriera e lascia il suo segno nel settore (e qualche esempio non manca).

Il promo, come ormai vuole la tradizione post-Cracco, si gioca su toni leggeri, ma non per questo superficiali: come evidenziato anche dall’intervista che facemmo alla fine della scorsa stagione, la ricerca è uno dei tratti distintivi dell’edizione italiana e dell’impegno dei tre giudici nella realizzazione del programma, cui portano la propria esperienza e la propria conoscenza.

E allora diamo un’occhiata al promo di MasterChef Italia 12, dal 15 dicembre su Sky Uno e NOW Tv.