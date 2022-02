MasterChef Italia 11, l’incubo Iginio Massari

Iginio Massari è apparso a MasterChef Italia 11 dopo Sanremo: ottima scelta degli autori, che questa volta hanno puntato sul thriller.

Iginio Massari è ormai una presenza fissa di MasterChef Italia: capitato non per caso nella masterclass come ospite speciale per la prova più temuta, quella di pasticceria, nella seconda edizione del programma, ormai il Maestro dei Maestri è una presenza fissa nel format con le sue creazioni e i suoi giudizi tranchant che poco lasciano alla condiscendenza. I sorrisi ci sono, ma solo se sono motivati: la pasticceria è una scienza esatta ed scientifica è anche la gestione del suo ‘personaggio’ nel programma tv.

In realtà il maestro Iginio Massari si è prestato un po’ a tutto in questi anni di MasterChef, sempre senza cadere nella macchietta. Questa volta si è caricato sul pedale del terrore, con un arrivo degno di un film tra l’horror e il thriller.

Resta un modo per (s)drammatizzare una delle prove più temute dai concorrenti, ogni anno. E ogni anno la puntata con Massari è un piccolo evento nell’evento. Buon divertimento.