Lady Gaga a Che Tempo Che Fa parla del DDL Zan

La cantante ed attrice si commuove vedendo le immagini della piazza di Milano che, dopo lo stop della legge contro l’omotransfobia, canta “Born this way”

Ospite di Fabio Fazio nella puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 14 novembre 2021, Lady Gaga ha commentato lo stop di qualche settimana prima da parte del Senato al DDL Zan rivolgendo un messaggio alla comunità LGBTQ+ italiana: “Siete i più coraggiosi, siete i più gentili, siete un’ispirazione e perché succeda una cosa di questo genere (lo stop al DLL Zan) dobbiamo gridare al disastro. Voi dovete invece essere protetti, a tutti i costi, come tutti gli esseri umani che vivono su questa Terra. Io continuerò a scrivere musica per voi, e, cosa più importante, cercherò di lottare per voi”. L’intervista integrale si può vedere su RaiPlay.