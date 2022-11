Il Grande Gioco, la prima puntata

La nuova serie tv di Sky con Francesco Montanari, Giancarlo Giannini ed Elena Radonicich entra nel dietro le quinte del calciomercato

Una scena dalla prima puntata de Il Grande Gioco, la nuova serie tv in onda a partire da venerdì 18 novembre 2022 su Sky ed in streaming su Now ambientata nel mondo del calciomercato. Dino De Gregorio (Giancarlo Giannini), a capo della Isg, la società di procuratori più famosa in Italia, annuncia ai figli Federico (Lorenzo Cervasio) ed Elena (Elena Radonicich) di voler lasciare la guida della società.