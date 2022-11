Il Grande Gioco, il cast: Montanari, Giannini e Radonicich

I tre attori ci raccontano le particolarità dei loro personaggi

Francesco Montanari, Giancarlo Giannini ed Elena Radonicich ci parlano dei loro personaggi ne Il Grande Gioco, la nuova serie tv sul calciomercato in onda ogni venerdì su Sky Atlantic ed in streaming su NOW, di cui fanno parte del cast.

Montanari interpreta il protagonista Corso Manni, ex procuratore in cerca di riscatto; Giannini è Dino De Gregorio, procuratore a capo della società più importante in Italia e Radonicich sua figlia Elena, che ambisce al ruolo del padre.