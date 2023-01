I Delitti del BarLume, episodio “Indovina chi?”: Viviani e Bettina

Massimo s’imbatte in Bettina, sulla cui multa è scritto uno strano avvertimento. Ma la ragazza non sembra sapere nulla…

Una scena dal primo episodio, dal titolo “Indovina chi?”, de I Delitti del Barlume, la serie tv di Sky tratta dai romanzi di Marco Malvaldi e giunta alla decima stagione, in onda da lunedì 9 gennaio 2023. Nella scena, Massimo (Filippo Timi), indagando sull’omicidio dell’amministratore di condominio della Tizi (Enrica Guidi) s’imbatte in Bettina, che però non sembra essere molto d’aiuto.