Francesca Fialdini a TvBlog: “Per il Junior Eurovision ho cercato di essere una spalla. Sovraesposizione? Non la vedo” (VIDEO)

A margine della conferenza stampa di presentazione dello Zecchino d’Oro, TvBlog ha intervistato Francesca Fialdini.

Protagonista alla conduzione dello Zecchino d’Oro nei due appuntamenti in onda giovedì 22 e venerdì 23 dicembre dicembre in compagnia di Paolo Conticini, Francesca Fialdini a margine della conferenza stampa svoltasi stamani all’Antoniano di Bologna ha rilasciato alcune dichiarazioni a TvBlog. Da un primo commento sul Junior Eurovision (“ho cercato di essere solamente una spalla e di accompagnare Mario nel suo lavoro, cercando di non essere d’ostacolo”), ad alcune considerazioni circa i suoi numerosi impegni in tv (“la sovraesposizione non la vedo, mi dispiace che eventualmente ci sia questa sensazione”), per concludere con una battura su cosa si celi dietro il sorriso di Francesca Fialdini, su cui si è soffermato con una chiosa Aldo Grasso nei giorni scorsi sul Corriere della Sera.