Enzo Garinei, Totò e l’arte dell’improvvisazione. Il toccante intervento: “Lassù non vi preoccupate, verrò e vi farò da spalla”

Tratto da una puntata de “L’ora solare” condotto da Paola Saluzzi su Tv2000, una delle ultime apparizioni di Enzo Garinei in TV.

E’ il 4 maggio 2022 quando il maestro Enzo Garinei è ospite de L’ora solare, trasmissione in onda su Tv2000 condotta da Paola Saluzzi. Al centro della puntata c’era un compleanno speciale, i 96 anni dell’attore, doppiatore e caratterista. Un traguardo importante festeggiato con una torta e “96 milioni di applausi” così come scritto sull’omaggio. Garinei, come giustamente ricordato da Marcello Filograsso oggi, è stato un pezzo di storia dell’arte cinematografica, ha contribuito all’alto livello di spettacolo in mille sfaccettature.

Colpisce in particolar modo l’intervento rivolto alla memoria di Totò, Garinei infatti ha lavorato con lui per i film Totò le Mokò, Totò cerca moglie, Totò terzo uomo, Totò e Carolina (giusto per citarne alcuni). La sua scuola è stata, appunto, quella di Totò: “Ci ha insegnato come inventarsi una cosa all’ultimo momento. Ho imparato ad essere un aiuto al comico e anche inventarsi improvvisamente” fece coppia con Gino Bramieri fino agli ultimi giorni prima che quest’ultimo andasse via per sempre: “Con lui si rideva moltissimo, ho fatto uno spettacolo molto bello con lui. Poi lui si sentì male”

Enzo Garinei continua, poco prima di congedarsi dall’intervista, con una toccante frase: “E’ andato lassù, in quella grande e meravigliosa compagnia teatrale. Lassù non vi preoccupate, un giorno arriverò anch’io con voi. Finché posso, rimango qui. Ma poi so che verrò su con tutti voi, vi farò da spalla anche lassù. Vi voglio bene“.

Uno scrosciante applauso in studio, davanti ad una Saluzzi comprensibilmente commossa e senza parole, accompagnò il finale di puntata culminata con i festeggiamenti per l’attore scomparso.