Terence Hill in Don Matteo 14? La clip della quinta puntata

In una clip della quinta puntata di Don Matteo 14, “La strada giusta”, in onda giovedì 21 novembre 2024 su Raiuno, il Maresciallo Cecchini intravede una figura che somiglia molto a don Matteo (Terence Hill) e crede che il parroco e amico sia tornato a Spoleto per la festa di compleanno che è convinto gli stiano preparando.