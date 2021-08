Dinner Club su Amazon Prime, il primo teaser: Carlo Cracco come non l’avete mai visto

Amazon Prime Video presenta Dinner Club, dal 24 settembre in esclusiva sulla piattaforma pay. E Carlo Cracco così non l’avete mai visto…

Amazon Prime Video ha rilasciato il primo teaser video di Dinner Club, produzione italiana di Banijay per Amazon con Carlo Cracco in giro per l’Italia alla scoperta di eccellenze gastronomiche con sei fuoriclasse della commedia (e non solo) italiana come Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea.

Un cast da fiction tv più che da ‘cooking travelogue’, come invece il programma viene presentato da Amazon: la chiave leggera, declinata in modalità ‘adventure’, serve a rendere Dinner Club in qualche modo diverso dai grandi titoli di genere (Anthony Bourdain: Parts Unknown, David Rocco’s Dolce Italia o il recente Stanley Tucci: Searching for Italy) guardando piuttosto a qualcosa di un po’ più ‘raffinato’, patinato e costruito di Gordon, Gino and Fred: Road Trip. Per la serie, tutti raccontano l’Italia e allora facciamolo anche noi quasi con una comedy (strada che sul finale fu sperimentata da Unti e Bisunti con Chef Rubio, ma in cui i co-protagonisti erano i testimoni e i custodi del cibo, non attori professionisti).

Il teaser restituisce un’immagine di Carlo Cracco mai vista prima: cavalca, pesca, fa il cowboy, trebbia… Un vero e proprio supereroe del cibo, dalla coltivazione alla trasformazione, dall’allevamento alla macellazione, passando per fuochi improvvisati e cucine stellate, ricette gourmet e tradizioni raccontate dalle signore di paese.

Un Cracco sempre più vicino all’adventure cooking e sempre più intenzionato a smarcarsi dall’immagine dello chef accigliato, tutto casacca bianca e urla impostate (“Veloooociii!” è ancora nelle orecchie dei fans di MasterChef).

Vi lasciamo al teaser promo: la serie, tra comedy e cooking, tra travelogue e serie tv, sarà disponibile su Amazon Prime Video in streaming per gli abbonati dal 24 settembre 2021.