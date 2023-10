Che Tempo Che Fa su Nove, l’ingresso di Fazio Fazio: “Siamo sempre noi”

Fabio Fazio entra nel nuovo studio di Che Tempo Che Fa, giunto alla 21esima edizione, la prima sul Nove

Domenica 15 ottobre 2023 è andata in onda la prima puntata di Che Tempo Che Fa su Nove, dopo l’addio di Fabio Fazio alla Rai. L’ingresso di Fazio nel nuovo studio (praticamente identico a quello delle passate edizioni, ma allestito nello Studio 6 del Centro di produzione Soul Movie Studios in via Mestre a Milano) è stato accolto dagli applausi del pubblico in piedi.

“Siamo sempre noi”, sono state le prime parole del conduttore, entrato in studio dopo che la regia di Cristiano d’Alisera ha inquadrato la scrivania-acquario con i pesci, protagonisti degli spot andati in onda per tutta l’estate. Fazio, salutata Filippa Lagerback, ha quindi ringraziato i vertici di Warner Bros. Discovery presenti in studio.