Call My Agent Italia, Pierfrancesco Favino diventa Che Guevera

Lea (Sara Drago) va ad assicurarsi che Favino stia bene e firmi il contratto di una nuova serie tv, ma lo trova ancora imprigionato nel suo personaggio precedente

Nel primo episodio del secondo appuntamento con Call My Agent Italia, in onda venerdì 27 gennaio 2023 su Sky ed in streaming su NOW, guest-star è Pierfrancesco Favino nei panni di se stesso. Nell’episodio, a poche ore dalla consegna dei David di Donatello a cui l’attore deve prendere parte come uno dei presentatori, Lea (Sara Drago) corre a casa sua: la moglie Anna Ferzetti gli rivela che Favino non riesce ad uscire dall’ultimo personaggio che ha interpretato, Ernesto Che Guevara.